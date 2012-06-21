Такий проект схвалено в Запоріжжі на засіданні архітектурно-містобудівної ради, яке відбулося під головуванням начальника управління містобудування та архітектури Запорізької ОДА Олександра Билима.
Загалом члени ради переглянули чотири проекти містобудівної документації. «Детальний план території для розміщення сонячної електростанції на земельній ділянці, розташованій за межами населених пунктів на території Гуляйпільської сільської ради Гуляйпільського району Запорізької області» вони схвалили без жодного зауваження та рекомендовали його до затвердження.
Фахівці архітектурно-містобудівної ради проконсультували розробників проектів місто-будівної документації, яку треба доопрацювати, отримати рецензію та винести на розгляд чергового засідання ради.