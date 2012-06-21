Жителька острова Бруні в Австралії виклала в соціальну мережу фото загадкової істоти, яка схожа на людський мозок. Про це повідомляє The Sun.
За її словами, коли вона доторкнулася до істоти, у неї оніміла рука.
Жінка додала, що це був не єдиний випадок, коли вона бачила таку тварину.
«Може хто-небудь сказати мені, що це таке? Я і моя мама продовжуємо бачити їх на пляжі», – написала вона в Facebook, прикріпивши фото.
Куратор зоології безхребетних з Тасманійського музеюі художньої галереї доктор Саймон Гроува вважає, що ця істота найімовірніше за все – асцидія. За його словами, це безхребетні тварини, що мешкає в світовому океані. Вони живуть, прикріплюючись до чого-небудь.
Однак деякі вважають, що це може бути морське перо, тварина, від дотику до якої можуть заніміти кінцівки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»