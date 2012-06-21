Вже в ніч на 28 серпня на заході, у північних областях та на Вінниччині пройдуть дощі та грози. А вже в день, 28 серпня, така погода поширяться на більшу частину території України.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Стане прохолодніше на півночі та заході до +15+22 градусів.

При цьому спека збережеться на півдні та сході. Там температура втримається до +30 і вище.

Прогноз погоди на понеділок, 28 серпня, у містах України:

Ужгород – +20…+22

Львів – +19…+21

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +19…+21

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +19…+21

Рівне – +19…+21

Житомир – +19…+21

Вінниця – +20…+22

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +30…+32

Сімферополь – +28…+30

Кропивницький – +24…+26

Черкаси – +22…+24

Чернігів – +17…+19

Суми – +19…+21

Полтава – +22…+24

Дніпро – +27…+29

Запоріжжя – +28…+30

Донецьк – +29…+31

Луганськ – +28…+30

Харків – +28…+30

Київ – +18…+20 