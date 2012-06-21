Вже в ніч на 28 серпня на заході, у північних областях та на Вінниччині пройдуть дощі та грози. А вже в день, 28 серпня, така погода поширяться на більшу частину території України.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
Стане прохолодніше на півночі та заході до +15+22 градусів.
При цьому спека збережеться на півдні та сході. Там температура втримається до +30 і вище.
Прогноз погоди на понеділок, 28 серпня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +19…+21
Вінниця – +20…+22
Одеса – +26…+28
Миколаїв – +28…+30
Херсон – +30…+32
Сімферополь – +28…+30
Кропивницький – +24…+26
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +17…+19
Суми – +19…+21
Полтава – +22…+24
Дніпро – +27…+29
Запоріжжя – +28…+30
Донецьк – +29…+31
Луганськ – +28…+30
Харків – +28…+30
Київ – +18…+20