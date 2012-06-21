У серпні на Боржавській вузькоколійці, що в Закарпатській області, буде введено в експлуатацію післявоєнний німецький паровоз ГР-280 — один з небагатьох, які вдалося зберегти в робочому стані.
Таке рішення було ухвалено після перемовин Міністерства інфраструктури України з партнерами з Німеччини і Швейцарії та Закарпатською обласною державною адміністрацією, повідомляє ПроЗахід.
Зазначається, що унікальний ГР-280 курсуватиме між Іршавою, Хмільником і Виноградовом двічі на тиждень: по п'ятницях і суботах.
До цього потяг багато років працював на Кіровоградщині у місті Гайворон, останнім часом експлуатувався доволі рідко, переважно для туристів.
Паровоз тягтиме три пасажирські вагони і один вантажний для велосипедів, дрібного вантажу та організації громадського харчування. Вагони використовуватимуть місцеві, тобто ті, які й до цього працювали на Боржавській вузькоколійці.
Варто зазначити, що на Закарпатті ГР-280 буде не першим із цієї серії. Його брат — ГР-286 — експонат музею «Старе село»у Колочаві.