Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
В Ужгороді до краю загострилися суперечки між керівництвом обласного Будинку профспілок і Закарпатського окружного адміністративного суду, які тривають уже другий рік. Вранці 19 квітня представники судової установи зробили спробу зайняти приміщення Будинку профспілок, яку керівництво профспілок охарактеризувало як намагання «рейдерського захоплення». Після звернення керівництва профспілок до структур національної поліції і засобів масової інформації керівники окружного адміністративного суду залишили Будинок профспілок.
Протистояння довкола цієї будівлі розпочалося на тлі того, що Закарпатському обласному суду не вистачає робочих приміщень, а в облради профспілок їх, мовляв, є забагато. Ба більше, керівництво адмінсуду виграло тривалий судовий спір і тепер добивається реалізації судового рішення. Представники ж профспілок наполягають на їхньому повноправному володінні будівлею, якою користуються протягом останніх 55 років, і не збираються виконувати рішення Феміди.
У коментарі для «Урядового кур’єра» голова облради профспілок Володимир Фленько зазначив: «Закарпатський окружний адміністративний суд навмисно замовчує і приховує той факт, що згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №1241-р від 07.12.2011 року йому вже було передано в оперативне управління триповерхову будівлю по вул. Другетів, 91, корисною площею понад 2000 квадратних метрів. Закарпатська обласна рада профспілок розцінює цей безпрецедентний факт як чергову спробу наступу на права профспілок, які здійснюють функції з відстоювання трудових прав й інтересів людей, передбачених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Володимир Фленько звертає увагу громадськості на те, що ним отримано від Премєр-міністра України Володимира Гройсмана доручення до листа ФПУ від 04.04.2018р. №50/01-15/315, а також інші його доручення щодо проведення Фондом державного майна України та відповідними службами Кабінету Міністрів України спільно з Федерацією профспілок України засідання робочої групи з врегулювання усіх обставин конфлікту і вироблення узгоджених пропозицій щодо права власності на будівлю профспілок в м. Ужгороді на площі Народній, 5 та відповідного розпорядження Кабміну від 29.03.2017р. №221-р.».
Вирішення суперечки довкола будівлі, яка розміщена в «урядовому кварталі» Ужгорода, приваблює своїм виглядом, судячи з усього, є далеким від завершення.