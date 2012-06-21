Київська влада планує витратити близько 2,7 млрд грн на будівництва 100 великих і малих інфраструктурних об'єктів у столиці, з яких 1 млрд 135 млн грн буде витрачено на будівництво Подільсько-воскресенського мосту у 2017 році. Про це на сьогоднішньому брифінгу заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, передає кореспондент УНН.
«Програмою економічного та соціального розвитку міста Києва на 2017 рік передбачено 2,7 млрд грн — одночасно будуть будуватися більше ніж 100 об’єктів різних — великих, маленьких», — сказав О.Спасибко.
За його словами, основним буде будівництво Подільсько-воскресенського мостового переходу, який має поліпшити пересування жителів міста з правого на лівий берег і навпаки.
«На цей об’єкт на 2017 рік виділено 1,2 млрд грн. Цей проект передбачає змонтувати тимчасові опори, зв’язати арку моста і поставити міст у проектне положення», — сказав чиновник та пізніше уточнив, що на цей об’єкт віділяється 1 млрд 135 млн грн
Він додав, що згідно з планом, перший запуск автомобільного сполучення на цьому мості планується за 3 роки.
Як повідомляв УНН, начальник київського метрополітену Віктор Брагінський заявив, що метро на Троєщину можливе лише після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.