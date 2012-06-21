Кабінет Міністрів України затвердив перелік інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2017 році за рахунок коштів держфонду регіонального розвитку в Запорізькій області.
До переліку увійшло 30 об’єктів, на які спрямують понад 91,5 мільйона гривень.
Зокрема, на реконструкцію обласного протитуберкульозного диспансеру (перша черга), будівлі обласної філармонії, обласного художнього музею, на будівництво водоводу питної води в селі Зоряне Запорізького району, реконструкцію мережі водозабезпечення селі Малишівка, водопровідних мереж селі Лукашеве Запорізького району, системи водопостачання селі Степанівка Перша Приазовського району, на будівництво шкільного стадіону Азовської загальноосвітньої школи Бердянського району, на капітальний ремонт фізкультурно-оздоровчого клубу «Таврія» у Василівці й спортмайданчика Веселівської ЗОШ №2, будівлі під сільську лікарську амбулаторію в селі Нове Мелітопольського району, на спортзали Будинку культури села Нестерянка Оріхівського району на реконструкцію стадіону міста Пологи та будівництво спортмайданчика опорного навчально-виховного закладу в смт Чернігівка.