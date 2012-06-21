Сьогодні, 6 лютого, у Чернівецькій області оголошено день жалоби за військовослужбовцями Леонідом Дергачем, Анатолієм Заремським та Марісом Камінським, які загинули в Авдіївці Донецької області. Про це йдеться у відповідному розпорядженні в. о. голови обласної державної адміністрації Олега Стецевича.
«6 лютого 2017 року оголошено у Чернівецькій області днем жалоби за військовослужбовцями Леонідом Дергачем, Анатолієм Заремським та Марісом Камінським, котрі загинули при виконанні бойового завдання біля міста Авдіївки Донецької області, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність України. У цей день у селі Зарожани Хотинського району відбудеться поховання Леоніда Дергача», – йдеться у повідомленні.
«На знак скорботи за загиблими буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на адміністративних приміщеннях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств та закладів, державних підприємств, установ, організацій на території області.
Головам районних державних адміністрацій, об’єднаних територіальних громад, виконавчим комітетам Чернівецької та Новодністровської міських рад рекомендовано забезпечити обмеження розважально-концертних заходів на території населених пунктів області, заборонити звучання розважальної музики на ринках, у закладах торгівлі та ресторанного господарства, в громадському транспорті», - зазначено у розпорядженні.