Писанку на висоті 1565 м презентували на горі Томнатик в Чернівецькій області, де відповідним чином було розмальовано радіолокаційний купол.

Про це повідомляє "5 канал".

Гігантський арт-майданчик створили на базі колишньої військової бази. Організатори розповідають, що велетенську писанку створювали в екстремальних умовах.

На проект та на організацію фестивалю витратили 100 тис. грн. Організатори кажуть, що гігантська писанка – це лише перша з п’яти на Томнатику. Решту екземплярів розписуватимуть протягом наступних чотирьох років.

Уже незабаром оголосять конкурс на те, яким буде наступний об’єкт. Організатори сподіваються, що це буде справжній гуцульський орнамент.