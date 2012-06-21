Писанку на висоті
Про це повідомляє "5 канал".
Гігантський арт-майданчик створили на базі колишньої військової бази. Організатори розповідають, що велетенську писанку створювали в екстремальних умовах.
На проект та на організацію фестивалю витратили 100 тис. грн. Організатори кажуть, що гігантська писанка – це лише перша з п’яти на Томнатику. Решту екземплярів розписуватимуть протягом наступних чотирьох років.
Уже незабаром оголосять конкурс на те, яким буде наступний об’єкт. Організатори сподіваються, що це буде справжній гуцульський орнамент.