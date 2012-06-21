У Чернівецькій області співробітники управління Служби безпеки України затримали зловмисників, які незаконно перевозили 43 тисячі пачок цигарок відомого бренду без акцизних марок.
Про це повідомила прес-служба управління СБУ в Чернівецькій області.
Зловмисники були затримані, коли перевантажували товар із вантажівки в мікроавтобус на околиці села Атаки Хотинського району.
Контрафакт планувалося незаконно переправити через кордон України до ЄС.
За попередньо оцінкою, вартість цигарок становить майже мільйон гривень.
Співробітники спецслужби передали затриманий товар податківцям. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.