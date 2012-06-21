Співробітники податкової міліції Буковини в рамках проведення операції «Акциз-2017» та «Рубіж – 2017» на відрізку дороги Кельменці-Чернівці попередили незаконне транспортування великої партії спирту невідомого походження, повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у Чернівецькій області.
Спільно з працівниками управління захисту економіки національної поліції у Чернівецькій області та прокуратури Чернівецької області було зупинено транспортний засіб марки «Мерседес-Спринтер». При огляді авто виявили 14 бочок об’ємом 220 літрів кожна, заповнених рідиною з характерним запахом спирту. Про цьому у водія, громадянина України, були відсутні товарно-супровідні документи на вантаж.
Всього вилучили понад три тисячі літрів спирту, орієнтовною вартістю 420 тисяч гривень.
Матеріали з ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, направлені до органів прокуратури. Слідчі дії тривають.