На турнірі буде не вісім груп по чотири команди, а 16 груп по три команди.У плей-оф проходитимуть по дві кращі команди з кожної групи.Нові правила почнуть діяти за дев’ять років —на Чемпіонаті світу 2026 року.За таке рішення проголосували всі 33 делегати ФІФА.
У ФІФА вирішили не робити чемпіонат довшим через протести клубів, які не погоджуються з довгими строками відсутності гравців у національних збірних.
За перше розширення Мундіалю з 1998 року послідовно виступав президент ФІФА Джанні Інфантіно —за його словами, Чемпіонат світу має бути «більш інклюзивним». Він вважає, що такий крок заохотить розвиток футболу у всьому світі.
«Додатково це жодним чином не обтяжить команди. Немає мінусів і для клубів, адже на календарі це ніяк не відіб’ється, зате дасть значний потенціал для розвитку футболу, бо ще декілька збірних матимуть змогу брати участь у фінальній частині світової першості», — пояснив Джанні Інфантіно.
Кількість матчів на турнірі зросте з 64-х до 80. Очікується, що це збільшить доходи від чемпіонату на 630 млн доларів (власні розрахунки ФІФА). Турнір триватиме 32 дні.