Торік фахівці управління Укртрансбезпеки Черкащини перевірили понад 11 тисяч транспортних засобів. Лише за три місяці складено 9 адмінпротоколів та 149 актів щодо діяльності нелегальних перевізників. Як виявилося, найбільше незаконних перевезень відбувається до Києва з Корсуня-Шевченківського та Городища. Як зауважують в управлінні, часто профільним службам бракує повноважень для глибоких і предметних перевірок. Тому серед порушників правил перевезень процвітає безкарність. Очевидно, зауважують працівники служби Укртрансбезпеки, це необхідно вирішувати на законодавчому рівні. — У нас нема дієвого інструменту для боротьби з нелегалами, — каже заступник голови ОДА Костянтин Омаргалієв. — Офіційні перевізники також страждають від неофіційних. Через брак пасажиропотоку вони змушені підвищувати тарифи.
Проблема нелегальних пасажирських перевезень постала не сьогодні. Проте ефективних заходів для викорінення цього негативного явища, яке не тільки впливає на безпеку та ефективність перевезень пасажирів, а й вимиває з держбюджету кошти, ніхто не вживає. Фахівці вважають, що загроза кримінальної відповідальності змусила б легалізувати пасажиропотоки. Перевізники мають працювати офіційно від автовокзалів та автостанцій, додержуватися вимог Закону «Про автомобільний транспорт».
Про шляхи подолання тіньових перевезень ішла відверта розмова представників усіх зацікавлених служб на нараді в облдержадміністрації. Пропозиції її учасників ляжуть в основу дорожньої карти боротьби з незаконними перевезеннями.