Весна, як мовиться, не за горами. Отож доречно подумати над тим, як діятимуть відповідні служби в умовах паводка, пропуску льодоходу і весняної повені. Як свідчить практика, такі природні ситуації трапляються нерідко. Працівники відділу реагування на надзвичайні ситуації управління ДСНС в Черкаській області провели перевірку готовності сил і засобів аварійно-рятувального загону спеціального призначення до дій у згаданих умовах. Під час перевірки особливу увагу приділили технічному станові інженерної і автомобільної техніки, мобільному насосному обладнанню, автономним джерелам живлення та освітлення. Паралельно з особовим складом загону провели спеціальне методичне заняття, темою якого стало відпрацювання інструкцій взаємодії, уточнення планів реагування та розрахунку сил і засобів, необхідних для виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
На основі аналізу попередніх років в управлінні розроблений план протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації під час сходження криги і пропуску повені та складено карту-схему зон можливого підтоплення. З метою недопущення негативних наслідків гідрологічної ситуації, захисту дамб і мостів від можливих льодових заторів, між аварійно-рятувальним загоном спецпризначення управління, ДП «Черкаський облавтодор» та зовнішньоекономічної асоціації «Новосвіт» укладено угоду на проведення спеціальних підривних робіт у випадку необхідності.
Результати перевірки засвідчили, що рятувальники загону готові до виконання завдань під час ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та подій в умовах паводка, пропуску льодоходу і весняної повені.