Надзвичайну ситуацію оголосили на Черкащині – там зайнялися торфовища. Жителі селищ, які проживають поблизу, потерпають від їдкого диму. Наразі немає змоги визначити, яка саме частина торфовищ горить і де її потрібно гасити.
Поки рятувальники заливають вогонь водою, селяни – тракторами риють траншеї навколо, щоб зупинити розповсюдження пожежі. Але поривчастий вітер ще більше роздмухує полум’я. Вогнеборці готуються розпочати закачувати воду в канали самих торфовищ. Обсяги пожежі рятувальники назвати поки не можуть, але припускають, що вогонь вже знищив близько півсотні гектарів торфяників.
«Причина може бути різна. Або людський фактор – там дуже багато рибалок, або самозагоряння торфу послужило причиною виникнення такої пожежі», – каже перший заступник начальника Управління ДСНС України в Черкаській області Сергій Озеран.
Селяни бідкаються, що майже кожного року територія біля Ірдині перетворюється на згарище. Як з цим боротися – відповідей не мають ані рятувальники, ані самі місцеві жителі.