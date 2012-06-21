На Черкащині нинішнього року ліквідували 1131 стихійне сміттєзвалище. Про це розповіли в постійно діючій обласній комісії з питань поводження з відходами. Такі комісії функціонують у всіх районах та містах області. Вони виявляють та допомагають ліквідувати несанкціоновані смітники. На впорядкування санкціонованих сміттєзвалищ та ліквідацію стихійних, придбання контейнерів для збирання відходів надають кошти місцеві бюджети. Так, 2016 року на це використано майже два мільйони гривень.
В області триває інвентаризація організованих та стихійних місць видалення твердих побутових відходів. Таких уже перевірено майже 500. Райдержадміністрації та міськвиконкоми посилюють співпрацю з відповідними контролюючими органами, громадськими організаціями, щоб мати повну інформацію про кількість сміттєзвалищ та їхні обсяги.
Усі організовані та стихійні звалища взяли під свій посилений контроль громадяни. Завдяки сервісу «Ecomapa.gov.ua», який презентували в Мінприроди на початку вересня, є змога проводити їх оперативну інвентаризацію. Відповідна інформація, надана жителями області, після оброблення відображається на інтерактивній мапі з геолокаційною прив’язкою, а місцева влада швидко реагує на такі звернення.