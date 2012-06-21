Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»

Як повідомили в управлінні освіти і науки Черкаської облдержадміністрації, у закладах загальної середньої освіти області функціонує понад 19 тисяч комп’ютерів, у тому числі 785 навчальних комп’ютерних комплексів. Усі заклади підключені до мережі Інтернет.

Проте чимало електронних обчислювачів уже застаріли й потребують заміни. Вона поступово відбувається. Приміром, в освітніх закладах міста Золотоноші торік для придбання обчислювальної техніки за рахунок субвенцій за державними програмами використано 205 тисяч 129 гривень. З місцевого бюджету додали ще 468 тисяч 867 гривень. На ці кошти придбали для загальноосвітніх шкіл 46 ноутбуків. Їхній розподіл проведено відповідно до потреб. Цього разу найбільше портативних персональних комп’ютерів (15) одержала школа №6.

Цими днями ноутбуки доставлено в школи міста.

Також за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для 22 закладів загальної середньої освіти та одного закладу професійно-технічної освіти придбано 63 комплекти обладнання для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та 4 комплекти STEM-лабораторій (розроблених ІТ-фахівцями разом із практикуючими вчителями для підготовки кваліфікованих випускників. Усі прилади вже надійшли у заклади освіти області.