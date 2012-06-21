Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Транспортом потужністю в одну кінську силу називає свій «конемобіль» житель села Петропавлівка Городищенського району на Черкащині Микола Юрченко. Змайстрував він його сам. Видалив зі старого несправного «Москвича» двигун та інші деталі, залишивши кузов та колеса. Приладнав до воза, запріг свого бувалого коня Каштана — ось і вся реконструкція. Не страшний пенсіонерові ні дощ, ні сніг та й у салоні значно тепліше взимку, ніж на возі.

Отож тепер і в Городище за покупками їздить, і так по господарству. Такою транспортною екзотикою захоплюються не всі. Дехто зустрічає його з усмішкою. Інші хвалять: «Бач, людина має умілі руки й неабияку кмітливість». А хто з приїжджих потрапляє у Петропавлівку – обов’язково сфотографує транспортний засіб, або й на камеру зафіксує.

Як би там не було, а без будь-якого засобу пересування на селі зараз обійтися важко. А з «конемобілем» і зручно, й безпечно. Встановив на ньому поворотні та звуковий сигнали. Та й «заправляти» його є чим — сіно, травичка й городина завжди під рукою. Каштан радісно біжить, цокаючи копитами, дорога, хай і не найкраща, стелиться стрічкою… Життя триває.