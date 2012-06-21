Роман КИРЕЙ
«Урядовий кур’єр»
Бабусю з Яснозір’я Черкаського району повідомили телефоном, що незабаром до неї завітає соціальна служба разом з банківськими працівниками. І справді, через деякий час компанія з двох непогано вдягнених чоловіків та жінки з’явилася на подвір’ї пенсіонерки. Поцікавившись життям-буттям, поважні службовці заговорили про можливу грошову реформу, яка нібито не за горами. Тож, мовляв, якщо є старі банкноти, вони готові виключно з поваги до старенької замінити їх на нові. Ретельно переписавши номери всіх грошових знаків, вони у присутності пенсіонерки заховали їх у великий конверт і поклали на стіл. Швидко відкланялися, мовляв, ще до багатьох треба зайти.
Коли ж бабуся після візиту незнайомців відкрила конверт, від розпачу мало не очманіла: там, де щойно лежала пачка 200-гривневих купюр, були тільки акуратно нарізані папірці. Кинувшись за ворота, щоб повернути візитерів, вона побачила лише куряву від їхнього авто. Стала дзвонити в сільську раду, поліцію, але за «службовцями» уже й сліду нема. Попри широку профілактично-роз’яснювальну кампанію та регулярні застереження поліції, надходять звернення від потерпілих, яких ошукали зловмисники. Найчастіше жертвами шахраїв під приводом проведення грошової реформи та обміну коштів стає наймеш соціально захищена верства населення — пенсіонери. Нерідко шахраї виявляють творчий підхід: якщо потенційна жертва щось запідозрила, грошей спочатку не беруть, але помічають, де людина ховає заощадження. Потім відвертають увагу (просять попити води або про іншу послугу), а самі тим часом ідуть до схованки.