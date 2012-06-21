Голова Служби безпеки України Василь Грицак передав працівникам Черкаського обласного управління 18 сертифікатів на новозбудовані квартири. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям СБУ, центральної та обласної влади, інвесторів. Також Василь Грицак подякував голові облдержадміністрації Юрію Ткаченку за внесок у соцзахист правоохоронців, зокрема за передачу на баланс СБУ кількох квартир.
«Важливо, що питання надання житла співробітникам СБУ вирішується не тільки в столиці», — наголосив Василь Грицак, вручаючи сертифікати. Лише торік працівники СБУ отримали 502 квартири у різних регіонах країни. Керівництво держави приділяє величезну увагу розв’язанню житлового питання військових, зокрема працівників спецслужби.
Більшість з тих, хто сьогодні отримує житло, — учасники бойових дій, які повернулися з району проведення АТО. «Усі вони герої, і Батьківщина щиро віддячує своїм захисникам. Кожен, хто мужньо боронить свободу і незалежність України, заслуговує на безмежну повагу», — зазначив голова СБУ.
Василь Грицак також нагадав, що минуло 25 років від дня створення СБУ. «За останні три роки ми змужніли. Вороги стали поважати нас боятися, — зауважив він, додавши, що СБУ реформується на марші. — Ми очищуємо свої лави, за нашими матеріалами відкрито 65 кримінальних проваджень проти працівників».
Голова СБУ прокоментував і ситуацію з виділенням землі в селі Матусів на Шполянщині поплічнику «ДНР», про що повідомляв «Урядовий кур’єр» 28 лютого 2017 р. у кореспонденції «Українська земля… для полковника «ДНР». Нагадаємо, що скандальна земельна справа, якою займаються СБУ разом із прокуратурою, виникла через те, що рішенням Матусівської сільради Шполянського району було виділено в селі 2 гектари землі людині, яка зрадила Батьківщину. Документи на її одержання подали родичі односельця, який народився й виріс у Матусові. Йшлося про колишнього офіцера ЗСУ Сергія Добренка, який свого часу проходив службу в Донецьку, а потім демобілізувався і переїхав у так звану ДНР, де навіть отримав «чин».
— Цей бойовик справді обіймає посаду керівника апарату комітету оборони в так званій ДНР. Ще торік було зареєстроване кримінальне провадження за статтею 258 (частина 3) КК України. Справу розслідує управління СБУ в Черкаській області, — зауважив очільник відомства. — Вже відомі імена чиновників, причетних до виділення землі бойовику. У січні було зареєстровано нове кримінальне провадження за статтею 364 за цим фактом. Я гадаю, що незабаром у справі фігуруватимуть конкретні посадовці. Це прикрий випадок, а не система, адже про таке я не чув.