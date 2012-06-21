Протягом останнього навчального року сімнадцятирічна Ліза Люлька паралельно з підготовкою до ЗНО вдосконалювала іноземну мову. Цього року вона навчатиметься в Каунасі в Литві, де всі предмети викладають англійською. Дівчина бачить себе в політиці. Альтернативи такій спеціальності в Україні Лізина мама не бачить. Донька ще два роки тому заявила про свої наміри. Тож на сімейній раді було вирішено допомогти їй втілити задумане в життя.

Дедалі більше школярів прагнуть вступити до вишів країн Балтії. А Польща, Чехія й Канада залишаються найпопулярнішими і найдоступнішими країнами для навчання. Як зауважують фахівці із зайнятості, українці хочуть здобути фах програміста й економіста. Тим часом у Європі навчання коштує понад півтори тисячі євро на рік. Про харчування і проживання турбуватися доведеться самостійно. Здобути освіту безплатно нині дуже важко.

«Стипендії пропонують здебільшого спортсменам і митцям. Вітчизняна освіта більш досяжна в матеріальному плані і дає не менш якісні знання, — запевняє директор департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Валерій Данилевський. — Тому спершу варто зважити свої можливості, а не знецінювати надбання української освіти. Зрештою, кожен вирішує сам, де йому вчитися — на Батьківщині чи за кордоном. Але той, хто справді прагне здобути знання і стати висококласним фахівцем, стане ним — незалежно від того, де вчитиметься. Слід пам’ятати, що досягти успіху можна тільки наполегливою працею».

Чимало нинішніх школярів бачать себе кваліфікованими робітниками, фахівцями підприємств. Упродовж трьох місяців на Черкащині проходив проф­орієнтаційний квест «Моя професія», який складався з п’яти поетапних навчально-пізнавальних завдань для учнівської молоді. До організації заходу долучилися відділи освіти, представники ринкоутворюючих підприємств області, навчальні заклади, соціальні партнери, засоби масової інформації. Профорієнтаційні уроки, тренінги, тестування, ярмарки професій, кар’єри, професіографічні екскурсії й інші акції, які відбувалися у навчальних закладах, зацікавили учнівську молодь. Участь у них взяли 3178 учнів із 117 загальноосвітніх шкіл області.

Під час першого етапу змагання учні, об’єднані в команди, з різних джерел збирали інформацію про професії, які мають попит на ринку праці. Потім школярі знайомилися з навчальними закладами, де можна набути професії, які їх зацікавили.

Дуже корисним був для школярів третій етап «Вибір», на якому вони відвідали центр зайнятості й мали змогу пройти тестування, щоб визначити сферу діяльності, яка не лише цікавить людину, а й підходить їй. Під час четвертого етапу «Дебют» фахівці служби зайнятості організували для школярів екскурсії на ринкоутворюючі підприємства, де працюють представники презентованих професій. Учні ознайомилися із загальними відомостями про підприємства, зокрема зрозуміти структуру, специфіку виробничої діяльності, умови й режим праці, оцінили їхню потребу в працівниках, можливість професійного зростання.

Завершальний етап «План» презентував школярам послуги служби зайнятості для молоді. Вони одержали інформацію про стан і перспективи ринку праці, ознайомилися з «Барометром професій».

Кожен етап профорієнтаційного квесту захоплював учасників інтелектуальної гри інтерактивними вправами, цікавими змаганнями й незвичайними завданнями. Завдяки цьому доросле життя з його проблемами й ризиками стало для школярів набагато ближчим і зрозумілішим.