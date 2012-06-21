Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Розпочато реорганізацію локомотивного «Депо Христинівка». Реформування підрозділу, за яке взялася «Укрзалізниця», передбачає розділення ремонтної та експлуатаційної складових. Штат підприємства — 327 осіб. Після реорганізації воно підпорядковуватиметься експлуатаційному депо міста Сміли на станції ім. Т. Г. Шевченка. Кажуть, буде все, як у Європі.
Разом із представником «Укрзалізниці» Олександром Богдановим, який керує проєктом із реорганізації, з колективом локомотивного депо зустрівся голова Черкаської облдержадміністрації Роман Боднар. Він наголосив, що заплановані зміни проводитимуть зі збереженням кількості робітників та рівнем заробітних плат.
Питання реорганізації підприємства вже не один місяць турбує керівників Христинівського району та його жителів. Адже локомотивне депо — бюджеутворююче підприємство, яке забезпечує роботою багатьох місцевих жителів. Залізничники, які прагнуть зберегти робочі місця, вважають реформування недоцільним — як із економічної, так і соціальної точок зору, адже воно може призвести до згортання виробничих потужностей. Обласна рада, до якої звернулися христинівці з проханням допомогти у збереженні підприємства як самостійної одиниці, не підтримала залізничників через «нестачу голосів».
Отож на порядку дня — реорганізація.