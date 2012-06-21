Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



На Черкащині добре пам’ятають колишнього керівника Черкаського академічного заслуженого народного хору Євгена Кухарця. Народний артист України, композитор очолював колектив понад 10 років. Нині відзначають 75 років від дня його народження.

З нагоди ювілею видатного музиканта в обласній філармонії, біля класу, де він працював, відкрили пам’ятну дошку. Митець трагічно загинув у автомобільній катастрофі 1987 року. Під час відкриття меморіальної дошки хор виконав пісню із його репертуару — відроджену композицію «Закувала зозуленька», яка багато років не звучала.

Саме в роки його керівництва Євгена Кухарця хор здобув популярність не тільки в Україні, а й за її межами, став лауреатом Національної премії ім. Т. Г. Шевченка. Колектив і сьогодні, як відзначає директор Черкаської обласної філармонії Юрій Федоряка, продовжує традиції, закладені ще при Євгенові Івановичу. Більшість творів у репертуарі колективу становлять народні пісні Шевченкового краю. Великий шанувальник народної творчості, композитор майстерно виконував музичні обробки пісень.

27 листопада, під час ювілейного концерту, колектив виступить із програмою з репертуару колишнього керівника.