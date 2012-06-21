Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
У селищі Бабанка Уманського району на Черкащині відкрито нову поліцейську станцію. Символічно, що урочисте відкриття співпало з відзначенням Дня дільничного інспектора поліції. Мета новоствореного підрозділу — поліпшення забезпечення громадського порядку, активніша робота з населенням. Голова райдержадміністрації Євгеній Данченко подякував усім, хто долучився створення відділку. Станція обслуговуватиме жителів п᾽яти населених пунктів району, а саме: селища Бабанка та сіл Свинарка, Гродзево, Оксанина та Коржовий Кут. Їхні жителі у разі потреби зможуть безпосередньо звертатися до працівників поліцейської служби.
Захист громадян, охорону порядку, профілактичну роботу в селах відтепер забезпечуватимуть два дільничних офіцери поліції. Дільниця забезпечена всіма необхідними матеріально-технічними засобами, поліцейським автомобілем, цілодобовим відеоспостереженням та дитячою кімнатою.
На облаштування поліцейської станції з районного бюджету Бабанській селищній раді виділено субвенцію у сумі 250 тис. грн. Окрім того, за пропозицією народного депутата України Максима Полякова у селищі встановлено камери відеоспостереження. Спонсорську допомогу у забезпеченні станції комп’ютером, меблями та сейфом надали місцеві сільськогосподарські підприємства.