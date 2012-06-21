У селі Стецівка на Чигиринщині краєзнавці й волонтери взялися відбудовувати етнопоселення з церквою XVIII століття. Відновити історичну спадщину українським фахівцям допомагає майстер із Польщі. Усі роботи проводять власним коштом. Поляк Ян Жонса ділиться досвідом зведення даху з очерету, адже має навички відбудови історичних поселень майже у десяти країнах. До України польський фахівець приїхав за власним бажанням і працює безплатно, щоб дати друге життя козацькому хуторові.
У команді фанатів козацької історії — краєзнавці й волонтери. Вони вже самостійно відбудували дві оселі й кілька комор. Тепер планують звести будинок священика.
У XVIII столітті на цій території був хутір-зимівник запорізького козака Стеценка. Нині ж стародавнє поселення збирають майже по цеглинах. Волонтери перевезли сюди із Золотоніського району 300-річну козацьку церкву. Тепер шукають кошти на її внутрішнє оздоблення і розробляють подальші плани відбудови.
Як розповів директор Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» Василь Полтавець, згідно з генеральним планом, тут планують побудувати 15 осель. Це будуть не просто оселі — в половині будинку облаштують етнографічну експозицію, а в іншій частині люди матимуть змогу пожити в етносередовищі.
Краєзнавці впевнені, що згодом тут не буде відбою від туристів. Поки що ж гадають, де взяти 5 мільйонів гривень, необхідних для повного відновлення стародавнього козацького поселення.