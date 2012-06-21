Роман КИРЕЙ,

«Урядовий кур’єр»



Козаки вирушили у триденний кінний похід із села Медведівка, що в Чигиринському районі на Черкащині, до хутора Буди. Так вони вшановують пам’ять героїв Холодного яру та хочуть відродити давні козацькі традиції. Вершники сідають на коней рано, як співається у пісні Марусі Чурай «Засвіт встали козаченьки…». Мандрівники вже подолали кількасот кілометрів. Учасники походу прибули із різних регіонів України, всі вже не раз бували в тривалих походах.

Як розповів голова Медведівської об’єднаної територіальної громади Олексій Лавріненко, такого кінного походу Чигиринщиною не було останні тридцять років. Більшість із його учасників у своїх регіонах веде з молоддю виховну роботу, прищеплює юним патріотам навички козацького життя.

До походу приєднуються всі охочі. Дорога неблизька. Кожному потрібна витривалість і кмітливість справжнього січовика.