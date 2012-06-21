ПрАТ «Миронівська птахофабрика» та ДП «Перемога Нова» реалізують ініціативу «Соціальний магазин». Підприємства МХП на Черкащині взялися підтримати малозабезпечених на територіях свого розміщення, насамперед пенсіонерів, які входять у групу ризику під час пандемії коронавірусної інфекції. Літні люди тепер мають змогу щомісяця придбати курятину дешевше, ніж звичайно. Представники агрохолдингу обслуговують жителів 32 сіл у Канівському й 10 — у Черкаському районах. Усіх продавців забезпечили гігієнічними масками й відповідним одягом. Кількість покупців, які одночасно перебувають у приміщенні, контролюють. Соціальним магазином уже скористалися тисячі пенсіонерів.
Подбали про літніх людей і в Матусівській громаді Шполянського району. Тут розвозять по домівках продовольчі набори для одиноких літніх людей. Допомогли в цьому фермерські господарства та підприємці. Ось і цими днями кожному самотньому пенсіонерові соціальна служба громади доставила набір найнеобхідніших продуктів харчування.
Як розповіла перший заступник голови ОТГ Ірина Береза, у всіх селах забезпечили транспортом медпрацівників шполянських закладів охорони здоров’я. Також забезпечили підвезення до медзакладів жителів громади, які потребують гемодіалізу.