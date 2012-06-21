Під час розкопок у селищі Морівськ (літописний Моровійськ) Козелецького району Чернігівщини археологи натрапили на давньоруський курган та городище Х сторіччя. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив старший викладач кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка В'ячеслав Скороход.
«В одній із садиб експедицією сфотографовано курган давньоруського часу, що зберігся до наших днів. Сенсаційним відкриттям стало виявлення городища Х ст. у південній частині селища. Експедицією був закладений шурф, що потрапив у тіло валу, та зібраний підйомний матеріал. Нововиявлене городище було попередником літописного Моровійська, що у ХІІ ст. був перенесений на північний мис внаслідок зміни русла р. Десни», — написав фахівець.
За словами пана Скорохода, обстеженням Морівська та його околиць археологи займалися у квітні—травні. Роботи велися на дитинці та посадах давньоруського міста ХІІ ст., що у ХVI—XVII ст. було фортецею на кордоні Московського царства і Речі Посполитої. У ХVIII—ХІХ ст. на дитинці стояла дерев'яна церква Святого Миколая, навколо якої був цвинтар.
Пан Скороход додав, що в археологічному сезоні 2017 року, який закінчився цими днями, окрім Морівська, досліджувались також смт Седнів (літописний Сновськ) у Чернігівському районі, село Виповзів Козелецького та м. Батурин Бахмацького районів. У роботах брали участь фахівці Науково-дослідного центру археології та стародавньої і ранньомодерної історії Північного Лівобережжя ім. Д.Я.Самоквасова, Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М.Лазаревського ЧНПУ ім.Т.Г. Шевченка та Інституту археології НАН України.