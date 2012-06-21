Масштаби незаконного полювання, які спостерігаються останнім часом на Чернігівщині, загрожують повним винищенням лосів у деяких районах і зниженням життєздатності їх регіональної популяції. Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції Чернігівської області.
«Масштаби незаконного полювання вражають. В умовах регіону особливо вразливими до свавілля браконьєрів є великі тварини, зокрема, лосі. Безконтрольне екологічно необрунтоване їх добування призводить до повного винищення субпопуляцій виду, що обумовлює загрозу існуванню виду у деяких адміністративних районах області та створює небезпеку загального зниження життєздатності регіональної популяції», — йдеться у повідомленні.
Екологи зазначають збільшення кількості браконьєрів, які полюють на великих тварин, зокрема, лосів. Лише в минулі вихідні їх в області було затримано 11, а лосів убито 4. За фактами незаконного добування тварин відкрито кримінальні провадження. Стосовно 8 мисливців (у тому числі, місцевого єгеря), затриманих без здобичі в одному з лісів Чернігівського району, де полювання заборонене, складено протоколи про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 85 КУпАП.