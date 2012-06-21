Через значний попит на пасажирські перевезення «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг № 249/250 за напрямом Київ-Чернівці. Він курсуватиме 15 та 17 вересня.
Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
Цей поїзд вирушить з Києва в п’ятницю, 15 вересня о 22:34 та прибуде до Чернівців наступного дня о 15:31.
Зворотно з Чернівців відправлення в неділю, 17 вересня, о 18:09, прибуття до Києва наступного дня о 10:17.
Поїзд прямуватиме через Козятин, Вінницю, Жмеринку, Хмельницький, Підволочиськ, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ, Коломию. У складі поїзда купейні та плацкартні вагони.
Квитки можна придбати на сайті Укрзалізниці та в залізничних касах.