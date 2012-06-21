Одну з вулиць міста Татарбунари, що на півдні Одещини, назвуть на честь Романа Гульченка — командира десантно-штурмового взводу, який загинув 29 січня під час бойових дій біля Авдіївки. Відповідний проект рішення підготували в тутешній міськраді. Затвердять його, ймовірно, під час найближчої сесії, не пізніше, як за два місяці. Ім’я героя-десантника мають намір присвоїти вулиці, що нині зветься Московською. Такий вибір депутати, що виступили ініціаторами перейменування, вважають логічним продовженням того, що раніше Татарбунарська міськрада визнала Росію країною-агресором.
12 травня 2008 року Роман Гульченко пішов на військову службу за контрактом і був направлений військкоматом у розпорядження командира в/ч А 0403 рядовим стрільцем. У 79-й бригаді отримав звання молодшого сержанта та став командиром десантно-штурмового взводу. Бойові завдання на Донбасі виконував з перших днів АТО. Загинув від осколкових поранень, завданих йому під час артобстрілу.
За героїзм, проявлений при обороні Донецького аеропорту і в боях під Дебальцевим, Роман Гульченко був нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. Таку ж відзнаку вже ІІ ступеня він отримав посмертно, відповідно до Указу Президента України №22/2017 від 1 лютого. Вдома у нього залишилася 6-річна донька. В Татарбунарах оголосили триденний траур за загиблим десантником.