У військовому параді з нагоди Дня Незалежності в Києві 24 серпня візьмуть участь військовослужбовці 10 країн, гостями параду будуть 11 міністрів оборони зарубіжних країн, заявив міністр оборони України Степан Полторак.
«У параді братимуть участь десять підрозділів різних країн світу, з них дев’ять з країн Альянсу й одна країна, яка прагне вступити до НАТО. Крім того, на моє запрошення до нас приїдуть 11 міністрів оборони, які разом із нами святкуватимуть День Незалежності України», – сказав міністр оборони журналістам у Києві в середу.
Степан Полторак додав, що під час параду військ відбудеться виставка озброєнь.
«Ви побачите нові зразки (озброєння, що надійшло в українську армію - ІФ), майже 70 одиниць, зокрема і модернізованого, і створеного з нуля», – зазначив він.
Як повідомлялося, 8 серпня президент Грузії Георгій Маргвелашвілі під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком повідомив, що грузинські військові на чолі з міністром оборони Леваном Ізорією братимуть участь у параді з нагоди Дня Незалежності України 24 серпня в Києві.
15 серпня під час візиту до Польщі міністр оборони України генерал армії Степан Полторак поспілкувався з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі генерал-лейтенантом Фредеріком Беном Ходжесом і запросив взяти участь у святкуванні 26-річчя незалежності України і військовому параді.