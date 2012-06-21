Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив журналістам, що під час візиту до України, 24 серпня, має намір підтвердити стратегічне партнерство Вашингтона і Києва, передає прес-служба оборонного відомства США.
«Я збираюся піти на парад там у День Незалежності, і я планую зустрітися з Президентом Порошенком і міністром оборони Полтораком, і підкреслити нашу відданість стратегічному партнерству і нашу підтримку їх суверенітету і територіальній цілісності і дати поради щодо нарощування потенціалу своїх сил», – сказав Меттіс.
Глава Пентагону нагадав, що пріоритет у вирішенні українських проблем віддається дипломатичним методам, зазначивши, що разом з ним Київ відвідає спецпредставник США по Україні Курт Волкер.
«Як і в багатьох інших місцях у світі, зараз я підтримую дипломатичне керівництво, зусилля держсекретаря Тіллерсона, щоб працювати з нашими союзниками по НАТО і Україною і продовжувати наполягати на виконанні Росією зобов'язань згідно з Мінськими угодами. І це включає негайне припинення вогню, виведення важкої зброї і безперешкодний доступ спостерігачів ОБСЄ», – додав міністр оборони США.
Нагадаємо, 24 серпня глава американського оборонного відомства Джеймс Меттіс з робочим візитом відвідає Київ, де проведе зустрічі з Президентом Петром Порошенком і своїм українським колегою Степаном Полтораком.