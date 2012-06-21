Відомий американський крейсер «Індіанаполіс», який затонув під час Другої Світової війни, знайшли на дні Тихого океану, передає УНН з посиланням на CNN.
Команда цивільних дослідників під керівництвом співзасновника «Microsoft» Пола Аллена виявила уламки крейсера на глибині майже
Пройшло 72 роки з того часу, як американський крейсер «Індіанаполіс» пропав без вісти після того, як японський підводний човен торпедував його в останні дні Другої світової війни.
Крейсер загинув 30 липня 1945 р. Катастрофа увійшла в історію ВМС США як найбільш масова загибель особового складу (883 людини) в результаті одного затоплення. «Індіанаполіс» став останнім великим кораблем ВМС США, потопленим у Другій світовій війні.