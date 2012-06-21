Прокуратурою Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно екс-директора Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (очолював департамент у 2012-2015 роках)та директора підприємства за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службового підроблення (ч.2 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України).
Встановлено, що упродовж 2014 року колишній директордепартаменту та директор товариства з обмеженою відповідальністю склали та підписали завідомо неправдиві акти виконаних робіт про нібито зберігання партії підручників кількістю понад 360 тисяч примірників для навчальних закладів області, хоча насправді книжки до товариства на зберігання не надходили.
За фактично ненадані послуги зі зберігання книжкового фонду підприємству безпідставно перераховано понад мільйон грн. бюджетних коштів.
Наразі зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні вказаних злочинів. Екс-директору департаменту облдержадміністрації обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у розмірі 1 300 000 грн. Директор товариства з обмеженою відповідальністю, який співпрацює зі слідством, знаходиться під домашнім арештом.
Досудове розслідування триває.
Прес-служба прокуратури Дніпропетровської області