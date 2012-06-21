Посадовці одного криворізького професійно-технічного навчального закладу опиняться на лаві підсудних за привласнення одного мільйона гривень, виділеного бюджетом на стипендії учням.
Прокуратурою Дніпропетровської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно директора професійно-технічного навчального закладу, його заступника, головного бухгалтера та працівника бухгалтерії за скоєння злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366 КК України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою, службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки). Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області
Встановлено, що з вересня 2011 по серпень 2013 року директор одного з криворізьких професійно-технічних навчальних закладів, його заступник з навчально-виробничої частини, головний бухгалтер та провідний фахівець – бухгалтер, шляхом зловживання своїм службовим становищем та діючи у складі організованої групи, незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету на суму понад один мільйон гривень, які виділялися державою на виплату стипендії учням.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.