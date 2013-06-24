Пісні, інструментальні виступи, гуморески. Усе для того, щоб підтримати їхній бойовий дух, відволікти, допомогти впоратися зі стресом.

«Волонтерський проєкт започаткували артисти Асоціації діячів естрадного мистецтва України. Вони виступають перед військовими, які лікуються або знаходяться на ротації в регіоні. Такими концертами прагнуть підтримати бойовий дух наших воїнів», – зазначила начальниця управління культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської ОВА Наталія Першина.

Вже п’ять разів виїжджали з програмою «Слава Україні – всім Героям Слава!». Репертуар – різноманітний. Це авторські композиції, інструментальні виступи. А ще – рольова гра «Козацький двобій», гуморески. Показують й вправи з автентичною українською зброєю – списом, булавою, шаблею, серпом.

«Ми повинні морально підтримувати героїв. Це наша духовна місія. Не вперше виїжджаємо з концертами. Торік виступали для військових, а ще – ДСНСників, медиків. Цьогоріч – виключно для захисників. Заручилися підтримкою ОВА», – сказав президент творчої спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України» Володимир Забара.

Він помітив: військові дуже вдячні. У них змінюється погляд, з’являється посмішка.

До проєкту «Незламна Нація» долучилися понад 30 митців Дніпропетровщини. Культурологічна місія триватиме до кінця вересня.