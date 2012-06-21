Директор Дніпропетровського обласного центру экстреної медицини та медицини катастроф Радій Шевченко повідомив на прес-конференції про роботу швидкої допомоги під час новорічних свят. Зокрема, він розповів й про кричущий випадок у м. Марганець. До 83-річної жительки міста викликали швидку у зв’язку з травмою голови жінки. Коли медики приїхали на місце, біля будинку їх зустріла компанія, яка вже добряче підгуляла. Нетверезих громадян чомусь обурило те, що фельдшер і молодша медична сестра були у захисних медичних масках.
«Бригада швидкої допомоги була побита. Найбільше постраждав фельдшер. За цим фактом викликали поліцію і наразі проводиться з’ясування всіх обставин пригоди», — повідомив Радій Шевченко. За його словами, п’яна компанія не має стосунку до жінки, якій викликали швидку. Постраждалий писати заяву в поліцію не захотів.
Всього ж на новорічні свята на Дніпропетровщині «швидка» отримала 10 620 викликів. Від вуличного травматизму в області постраждали 64 особи, з яких 30 госпіталізовано, 10 отримали обмороження та переохолодження (з них 9 відправили у лікарню). А п’ятеро постраждали від піротехнічних виробів. Радій Шевченко зазначив, що це набагато менше, ніж три роки тому, коли піротехніку використовували ширше.Четверо жінок у новорічні свята успішно народили вдома, їм надали медичну допомогу. А 2 січня до Дніпра гелікоптером доставили трьох поранених із зони АТО. Залізницею 3 січня привезли п’ятьох поранених бійців.