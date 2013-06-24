Вони у Дніпрі та Кривому Розі. Допоможуть міжнародні партнери.

«З початку великої війни Дніпропетровщина прийняла майже 400 тияч переселенців. Піклуємося про те, щоб ці люди почувалися у безпеці і комфорті. Загалом підготували для них 135 місць компактного проживання. Покращити умови запропонували УВКБ ООН в Україні. Разом узгодили проєкт ремонту чотирьох центрів в регіоні», – зазначила заступник начальника Дніпропетровської ОВА Ірина Грицай.

Один із таких центрів – у Дніпрі, ще три – у Кривому Розі. Загалом там проживають понад 800 людей з «гарячих точок».

«Масштаб відновлення залежатиме від стану кожного місця проживання. Десь треба замінити електропроводку, сантехніку, а десь – зробити капітальний ремонт», – сказав голова саб-офісу Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців у Дніпрі Октавіан Мохореа.

Покращити умови проживання згодом планують ще у п’яти місцях компактного проживання. Після – за необхідності, доставити туди меблі і побутову техніку. У середньому на кожний заклад виділять по 25 тисяч доларів. Їх оберуть у координації з ОВА.