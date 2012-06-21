Щоб знайти гроші на горілку, чоловіки вирішили згадати «минуле» та заробити їх звичним для них шляхом – злочинним. Не зупинив їх навіть той факт, що 78-річна жінка лікується після інсульту. Вдершись до квартири старенької, зловмисники вдарили її кулаком в обличчя, зав’язали руки та наказали мовчати. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Кам`янського відділу поліції.
Подія сталася 28 січня на вулиці Димитрова м. Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ). Подробиці повідомив заступник начальника сектора превенції Кам'янського відділу поліції Юрій Кузьменко.
«На місце негайно виїхав екіпаж групи реагування патрульної поліції Кам’янського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що близько 9-ї години в домофон квартири, де проживає потерпіла, подзвонили. Пенсіонерка впізнала голос своєї знайомої, яка періодично позичала у неї гроші. Старенька, нічого не підозрюючи, відкрила двері, і в квартиру увірвалося двоє невідомих в масках, один з яких відразу ж вдарив потерпілу кулаком в обличчя. Зловмисники погрожували жінці ножем, наказали знайти скотч та лягти обличчям на землю. Жінка сказала, що скотча не має і що вона не може лягти на землю, тому, що після інсульту і їй важко це зробити. Почувши, що скотча немає, зловмисники почали вигортати все із шаф, знайшовши там рушники, вони їх розрізали, поклали пенсіонерку на диван і зв'язали їй руки і ноги. Після цього нападники обнишпорили квартиру, продовжуючи погрожувати бідній жінці. Зловмисники забрали дві тисячі гривень, мобільний телефон, продукти харчування з холодильника і ключі від квартири. Замкнувши житло, вони покинули місце злочину.
Коли зловмисники втікали, їх побачила у вікно сусідка потерпілої. Також вона побачила, що один з них впустив маску, яка згодом була вилучена як речовий доказ.
Через деякий час потерпілій вдалося звільнитися, після чого вона звернулася за допомогою до сусідів та подзвонила до дітей, які і повідомили про злочин в поліцію».
Протягом години поліцейським вдалося встановити місце знаходження підозрюваних, а ще через дві години вони були доставлені у відділення поліції.
З'ясувалося, що дівчина - знайома бабусі, голос якої та почула в домофон - знаходиться в одній з квартир по вулиці Ніколенко. Коли поліцейські потрапили до приміщення то побачили там кампанію з 10 чоловік, всі були у стані алкогольного сп’яніння, також там були – дівчина, яка дзвонила до старенької у домофон, та двоє підозрюваних чоловіків.
Один із зловмисників - 28-річний житель міста Макіївка Донецької області, раніше судимий. Постійного місця проживання не мав, останнім часом перебував у місті Покров. Другий - 30-річний чоловік, також перебував у Покрові, вже має 5 судимостей, серед яких і підробка документів, і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.
Як з’ясували поліцейські, в Покрові зловмисники також здійснили ряд злочинів, серед яких і крадіжка і розбій. В Кам'янське вони прибули тільки цього дня і відразу почали випивати, а коли знову знадобились гроші, вирішили піти на розбій. 30-річна дівчина, яка дзвонила у домофон, виявилася сестрою одного із зловмисників. З її слів, вона не хотіла йти до пенсіонерки, але її змусив брат, якого всі бояться.
Чоловіки зізналися в скоєному, у них було вилучено вкрадений мобільний телефон, частину грошей і частину викрадених продуктів харчування. Також зловмисники залишили в квартирі потерпілої безліч відбитків. За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 187 ч. 3 Кримінального кодексу України (розбій з проникненням в приміщення). Наразі зловмисникам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.