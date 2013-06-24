Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду про реалізацію проєктів магістральних водогонів на заміну тим, які живилися з Каховського водосховища, задля забезпечення водою жителів регіону.

Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак доповів, що підрив дамби на Каховській ГЕС призвів до проблем із забезпеченням питною водою жителів Кривого Рогу, Марганця, Покрова і Нікополя. Зокрема, припинено роботу водоканалів у Покрові та Марганці. Зараз у цих містах підвозять воду залізничним та автомобільним транспортом.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков поінформував про проєкти будівництва водогонів Карачунівське водосховище — Кривий Ріг — Південне водосховище, Марганець — Нікополь і Хортиця — Томаківка. За його словами, реалізація цих проєктів дасть змогу забезпечити якісною питною водою людей у постраждалих районах. Крім того, заплановано розширення мережі свердловин у Дніпропетровській області та реконструкцію наявних водогонів.