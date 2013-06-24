У Дніпрі пройде відкритий фестиваль української драматургії. Протягом шести днів на сцені виступатимуть місцеві артисти та митці з Харкова, Луганська, Запоріжжя та Маріуполя. Приймає гостей Дніпровський національний академічний театр імені Т. Г. Шевченка. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Дніпро приймає 5 театрів з різних куточків країни. Такий захід – гарна можливість зібрати всіх на одній сцені та познайомити мешканців з їхньою творчістю. А ще – підтримати українську культуру. Відкриває фестиваль документальна драма «Край» артистів театру імені Шевченка», – зазначила начальниця управління культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської ОВА Наталія Першина

На сцені виступатимуть артисти шести театрів. З Дніпра, Харкова, Луганська, Маріуполя та Запоріжжя. Підготували вистави на різний смак. Драму, іронічну комедію, фантазію, трагікомедію, японські хайку. Фестиваль проходитиме з 15 до 20 серпня.