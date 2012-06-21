Дніпропетровська область одна з пілотних, у яких реалізують масштабний проект із впровадження інклюзивної освіти. Він передбачає максимальне залучення дітей з особливими потребами в суспільство. Дніпропетровщина за підсумками півріччя значно поповнила гаманець завдяки державним і додатковим надходженням. Це єдиний в Україні регіон, який отримав значну суму на розвиток інклюзивної освіти, — 19 мільйонів гривень.
Днями на сесії облради ухвалено відповідні зміни до регіональної цільової соціальної програми «Освіта Дніпропетровщини до 2018 року». «Ми підтримуємо рекомендації Міністерства освіти і науки щодо інклюзивного навчання. Для дітей з особливими потребами в кожному навчальному закладі слід створити для цього належні умови. Важлива психологічна підготовка вчителів і здорових учнів до появи в їхніх колективах дітей із затримкою розвитку, а також введення додаткових штатних одиниць дефектологів у школах», — розповів голова постійної комісії Дніпропетровської облради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді Віктор Сиченко.
Кошти, що надійшли в область за проектом інклюзивної освіти, підуть на заробітну плату і підготовку педагогічних працівників, які працюватимуть з особливими дітьми, а також придбання навчального обладнання. У 50 школах області цього року відкриють медіатеки — сучасні бібліотеки з цікавим дизайном, комп’ютерами з інтернетом, безкоштовними принтерами і ксероксами, зоною відпочинку.
«У медіатеках шкіл з інклюзивною освітою можна навчатися, спілкуватися, знаходити друзів. Це особливо важливо для дітей з особливими потребами. За два роки облаштуємо такі приміщення в 104 інклюзивних школах області», — обіцяє голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко. Торік у цих школах навчалося 276 учнів з особливими потребами.
Незабаром уперше в Україні в одній зі шкіл Дніпропетровщини обладнають спеціальними модульними меблями ресурсний кабінет (у подальшому такі планують створити у всіх інклюзивних школах). Це кімната, де особливі діти зможуть відпочивати і займатися з корекційними педагогами чи батьками. До речі, депутати Дніпропетровщини погодили закупівлю нових шкільних підручників для 9-го класу та шкільних автобусів. На це в обласному бюджеті передбачено майже 22 мільйони гривень.