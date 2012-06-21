На Дніпропетровщині перевищено епідеміологічний поріг з грипу та ГРВІ. Хворобу виявили у більш ніж 32 тисяч мешканців. Двоє померли від ускладнень, які спричинив грип.
«В 11 областях України перевищено епідеміологічний поріг, серед них і Дніпропетровщина. На ГРВІ та грип захворіли понад 32 тисячі людей. Це на 35% більше, ніж попереднього тижня. 200 людей госпіталізовані», – розповіла заступник директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Олена Лугова.
Найбільше мешканців захворіло в Дніпрі, Кам’янському, Новомосковську, Тернівці, Новомосковському та Павлоградському районах. 63% – діти. На карантині 133 школи та більш ніж 1 тисяча класів. В особливому режимі працюють й лікарні регіону. У медзакладах виділили спеціальні кабінети для прийому хворих з температурою, додатково розгорнули 600 ліжок для госпіталізації, обмежили відвідування хворих в стаціонарах.
«На сьогодні двоє мешканців нашої області померли від ускладнень грипу. Це 60-річний дніпровець. Він звернувся до лікарів лише на 4-й день хвороби та відмовився від госпіталізації. Смерть спричинила вірусна пневмонія. Друга жертва грипу – 7-річна дівчинка з Кривого Рогу. Хвороба у дитини розвивалася миттєво, дитина «згоріла» практично за добу. Обидва випадки зараз детально аналізує спеціальна комісія з провідних лікарів», – повідомила Олена Лугова.
Медики закликають мешканців області: відчули навіть незначне нездужання та підвищення температури – мерщій звертайтеся до лікаря. Самолікування може призвести до тяжких ускладнень.
Для профілактики грипу ще не пізно зробити щеплення. Також слід уникати багатолюдних місць, контакту з хворими, прибирати приміщення з дезінфекційними речовинами, регулярно провітрювати його, тепло вдягатися, мити руки та обличчя кожні 2-3 години, повноцінно харчуватись.
Минулоріч на Дніпропетровщині на застуду та грип захворіли понад 200 тисяч людей.
Прес-служба Дніпропетровської ОДА.