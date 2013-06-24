Реконструкція школи у Камʼянському відбулася в межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (НКПВУ) від ЄІБ. Банк виділив на проект €3,63 млн, а решта необхідних коштів була отримана з місцевого бюджету. Проект реалізовувався місцевою владою спільно з ПРООН в Україні, яка забезпечила необхідну технічну допомогу. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Значна кількість навчальних закладів постраждала від російської агресії: принаймні 363 були повністю зруйновані, а ще 3417 зазнали часткових ушкоджень.

Наше завдання – швидко відновлювати їх за принципом “відбудувати краще ніж було”. Це одна з важливих умов повернення тих, хто був змушений покинути свої міста через війну.

Цей підхід також поділяють наші партнери з Європейської комісії та Європейського інвестиційного банку, які виділяють кошти на підтримку зусиль з відновлення наших громад. Ми вдячні їм за допомогу. Така співпраця не тільки підсилює нашу технічну та фінансову спроможність відновлювати Україну, а й дає колосальну можливість імплементувати кращий міжнародний досвід в проекти відбудови», – прокоментував Віце-прем'єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

У школі було проведено повноцінний капітальний ремонт. Він включав утеплення даху, фасаду та підвалу будівлі, заміну дверей та вікон на енергозберігаючі, а також капітальний ремонт санвузлів і внутрішні оздоблювальні роботи.

Школа спеціалізується на поглибленому вивченні іноземних мов. У поточному навчальному році задіяно 70 працівників. Вони навчають і виховують різноманітні групи учнів, серед яких є двоє дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, семеро дітей з інвалідністю та понад п'ятдесят дітей, чиї родини через російське вторгнення були змушені шукати прихисток в інших регіонах України.

Завдяки реконструкції школа зможе приймати більше учнів. Крім того, школу переобладнали для потреб гібридного навчання, що забезпечує можливість поєднувати очний та онлайн формати навчання. Також встановлено пандуси, які зробили школу доступнішою. Відремонтовано найважливіші мережі: електро-, водо-, каналізаційну, вентиляційну та теплову мережі.

ДОВІДКОВО

Надзвичайна кредитна програма для відновлення України (НКПВУ) є багатогалузевим рамковим кредитом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на суму 200 млн. євро. Надаючи повноваження місцевій владі відновлювати соціальну інфраструктуру, НКПВУ покращує умови життя внутрішньо переміщених осіб та громад, які їх приймають. На сьогодні реалізовано близько 100 субпроектів, у тому числі 52 освітні будівлі, 37 закладів охорони здоров’я, 9 будинків соціального житла.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури координує UERP спільно з Міністерством фінансів України, а проекти реконструкції керуються органами місцевого самоврядування.