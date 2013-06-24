Вчора відбулося перше засідання Регіонального координаційного штабу з питань переселенців. До нього долучилися керівництво та профільні департаменти ОВА. А ще – представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини на Дніпропетровщині Михайло Карпенко і очільники районів. У порядку денному – фінальні пропозиції до обласної програми з підтримки ВПО.

«Ми на першому місці за кількістю внутрішньо переміщених осіб. І очільник області Сергій Лисак не раз наголошував – це не гості, а наші мешканці. Повинні забезпечити їх комфортними умовами проживання. Для цього створюємо комплексну обласну програму з підтримки ВПО. Вона має стати базою, відштовхуючись від якої виконаємо запити переселенців. Абсолютно у всіх сферах», – сказала заступник начальника ОВА Ірина Грицай.

У програмі понад десять напрямків. Медичне, соціальне обслуговування переселенців. Адресна допомога, а ще залучення до культурного та соціальні життя. Рівний доступ дітей з «гарячих точок» до здобуття освіти. Не тільки у школах, а й у профтехах та вишах.

Найнагальніші ж проблеми, які має вирішити програма, – це житло для ВПО і їхнє працевлаштування. На цьому й акцентувалися сьогодні учасники координаційного штабу.

«Особисто провів декілька зустрічей з переселенцями. Ситуація у декількох місцях їхнього компактного проживання на одній вулиці може кардинально різнитися, – додав представник Уповноваженого ВР з прав людини в області Михайло Карпенко. – Ці люди дуже багато пережили. Тож робота кожного з нас має бути направлена на їхню адаптацію і поліпшення умов проживання у нашому регіоні».

Загалом з початку повномасштабної війни Дніпропетровщина прийняла майже 400 тисяч переселенців.