Він любив шевченківського «Кобзаря», був гарним спортсменом та намагався кожному допомогти. Сергій Нігоян — борець за свободу та справедливість. Він першим розплатився своїм життям за майбутнє України, загинувши саме у День Соборності. Щороку у рідному селі Сергія 22 січня вшановують пам’ять героя. Цього дня на місцевому кладовищі зібралися рідні, друзі, односельці та представники обласної влади.
Минуло три важких роки, як його не стало. Родина Сергія Нігояна й досі не може оговтатися від горя. Щораз батьки приходять на могилу сина і не можуть втримати сліз.
«Це був добродушний хлопець. Він дуже любив творчість Шевченка. Вмів цитувати його твори краще за інших учнів школи. Любив займатися технічною роботою, брав участь у різних наших заходах та займався у гуртках», — згадує про свого учня вчитель Березнуватівської середньої школи Віктор Борейко.
Згадати свого героя і вшанувати пам’ять 22 січня прийшли односельці Сергія, його друзі, військові АТО та представники обласної влади.
Вони поклали квіти до могили Сергія. Підтримали теплими словами батьків Героя.
У Березнуватівській середній школі організували спеціальний музей пам’яті Сергія Нігояна. Тут зібрали усі пам’ятні речі хлопця: і його бушлат, і прапор, з яким він був на барикадах, і його світлини.
«Він був дуже хорошою людиною. Справжнім трудягою. Він поїхав на Майдан за справедливістю. Я пам’ятаю тоді ж була зима і Сергій захворів. Його друзі відправили додому лікуватися. Він пробув тут всього декілька днів. І знову поїхав до Києва. Про це навіть його батьки не знали», — говорить директор Березнуватівської середньої школи Юрій Пивоваров.
Окрім Сергія Березнуватівка пам’ятає ще одного свого героя. Тут на кладовищі похований боєць АТО Артур Місків.
«Мені запам’яталися слова Сергія: «Може я і наївний, але вважаю, що зло не має перемогти». Країна наша переживає не легкі часи. Сергій Нігоян — перша жертва Майдану. Ми маємо пам’ятати його подвиг. І пам’ятати тих героїв, які полягли на сході. Одним з таких був і Артур Місків», — зазначив перший заступник голови ДніпроОДА Олег Кужман.