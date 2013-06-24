«Ті, хто змушений був тікати від активних бойових дій і окупації, отримують щомісяця 2 тисячі гривень. Людям, котрі мають інвалідність, а також дітям нараховують більше. Для них допомога на проживання – 3 тисячі гривень», – зазначив заступник директора департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОВА Юрій Петренко.

Аби оформити виплати, потрібно стати на облік як внутрішньо переміщена особа. А ще написати заяву на допомогу. Для цього – звернутися до ЦНАПу, управління соцзахисту, сільських чи селищних рад. Або скористатися додатком «Дія».

З 1 серпня почали діяти нові правила виплат. Для переселенців, які їх отримували раніше, автоматично подовжать нарахування ще на 6 місяців. Втім є винятки. Допомога, зокрема, не передбачена тим, хто повернувся додому або знаходяться за кордоном більш ніж місяць. Враховують і чи робила людина дорогі покупки: автомобіль, земельну ділянку, квартиру, будинок. Більше про нововведення – за посиланням.