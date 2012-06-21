Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями УПС запустило мобільний завод з виготовлення асфальтобетону потужністю 160 тонн/год в Святовасилівці Солонянського району Дніпропетровської області.
Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
«Підприємство забезпечуватиме асфальтобетоном в першу чергу ремонтників, які вже працюють на запорізькій і криворізькій трасах. У разі необхідності за кілька тижнів завод можна розібрати і змонтувати на іншому майданчику – ближче до доріг, які підприємство буде забезпечувати матеріалами для ремонту», – сказав заступник директора заводу Сергій Нестеренко.
Крім того, повідомляється, що конструкція заводу дозволяє рівномірно розподіляти асфальтобетон між машинами, які його транспортують, і уникати простою.