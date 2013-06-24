Його проклали між річкою Інгулець та Південним водосховищем.

«76 днів кропіткої роботи. 27 кілометрів нових мереж… Проєкт такого масштабу втілили вперше за часів незалежності України! За довжиною прокладених труб, потужністю насосів та темпами будівництва. Він вирішує проблему водопостачання для мешканців Кривого Рогу. Повністю реалізований державним коштом – з Фонду ліквідації наслідків російської агресії», – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Втім це тільки перша нитка на цій ділянці. Нині тягнуть ще три. Вони потрібні, аби заживити не тільки місто, а й громади Криворізького району. Коли труби будуть готові, щодня по ним зможуть перекачувати 400 тисяч метрів кубічних води.

Цей трубопровід – частина масштабного магістрального водогону. Саме він покликаний дати воду для областей, які постраждали через підрив росіянами Каховської ГЕС. У тому числі – для Криворізького та Нікопольського районів Дніпропетровщини. Під час його будівництва використовуються труби, які здатні простояти щонайменше півстоліття. Частина обладнання – іноземна. З Польщі, Австрії, Туреччини.

«Загальна довжина магістрального водогону майже 300 кілометрів. Сподіваюсь, що в жовтні його завершимо. Сьогодні ж маємо перші результати. Для нас була знаковою саме ця нитка, яку запустили. Важливо було закрити потреби Кривого Рогу. Це велике промислове місто, де після теракту на ГЕС виникли проблеми із водопостачанням», – наголосив очільник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм.

Він додав, що вдячний усім, хто долучився й активно допомагав. Компаніям, які облаштовували електрику. Обласній й місцевій адміністраціям, підрядникам.

«Не просто місто, а й увесь район буде з якісною питною водою. Враховуючи громади, де ситуація найкритичніша. Як тільки запустимо усі гілки цієї ділянки магістрального водогону. Початок вже покладено», – сказав начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Нині нові мережі заповнюються водою. Триває технологічний процес промивки труб.